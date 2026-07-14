Владимир Путин оценил системную помощь Якутии бойцам СВО

Фото: пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)/sakha.gov.ru.

На рабочей встрече с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым Президент России Владимир Путин затронул ключевые аспекты помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Особый акцент глава государства сделал на необходимости поддерживать бойцов, получивших тяжелые ранения, а также их родственников, на которых ложится серьезная эмоциональная и физическая нагрузка. Владимир Путин указал, что внимание к этим категориям граждан должно быть приоритетным.

В ответ Айсен Николаев доложил, что в регионе сегодня действует 117 различных мер поддержки для военнослужащих и их близких. Кроме того, Якутия стала одной из первых в стране, где запустили кадровую программу «Якутия – Земля героев», разработанную во исполнение поручения главы государства.

Айсен Николаев рассказал, что в мае состоялся первый выпуск этой программы, и ее участники выражают стремление к профессиональному росту. Он также привел конкретный результат: один из выпускников одержал победу на праймериз по одномандатному избирательному округу в Госдуму. Владимир Путин, в свою очередь, поручил и в дальнейшем обеспечивать сопровождение участников этой программы.

Отдельным блоком переговоров стала медицинская реабилитация раненых бойцов. Айсен Николаев напомнил, что с самого начала проведения специальной военной операции санаторий «Бэс Чагда», расположенный в Московской области, перепрофилировали для восстановления военнослужащих с тяжелыми ранениями. За прошедшее время курс реабилитации в этом учреждении прошли более тысячи человек. Глава республики заверил, что работа по совершенствованию системы поддержки военнослужащих будет продолжена, а главная цель — помочь защитникам Родины вернуться к полноценной мирной жизни, восстановить здоровье и найти свое место в обществе после завершения службы.