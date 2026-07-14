Айсен Николаев доложил президенту о старте решающего этапа возведения Ленского моста

Фото: пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)/sakha.gov.ru.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на встрече с Президентом России Владимиром Путиным доложил о текущей фазе возведения мостового перехода через реку Лену, констатировав, что проект официально перешел в ключевую стадию реализации. На сегодняшний день строители завершили устройство свайных фундаментов для восьми опор будущего сооружения, при этом из общего числа, предусмотренного проектной документацией (920 свай), уже погружено 208. В планах на текущий год — приступить к возведению фундаментных оснований главных пилонов непосредственно в акватории Лены.

Одновременно стартовал один из наиболее ответственных технологических процессов — монтаж металлических коффердамов, то есть временных ограждающих конструкций, которые позволяют вести работы в русле реки даже с учетом крайне сжатых сроков строительного периода. Один из трех запланированных коффердамов уже выведен на воду и пришвартован у временного причала. Второй находится в стадии подготовки к спуску, а для третьего специалисты выполняют укрупнительную сборку стеновых панелей.

Используемая технология, как было отмечено, не имеет аналогов в отечественной практике мостостроения и дает возможность значительно сократить временные затраты на возведение объекта. Владимир Путин, в свою очередь, обратил внимание на колоссальный размах стройки, уточнив, что общая сметная стоимость перехода превышает 170 миллиардов рублей.

Финансовое обеспечение проекта на данный момент составляет 26,2 миллиарда рублей. В эту сумму вошли 4,9 миллиарда из федеральной казны, 10,9 миллиарда — средства бюджета самой республики и 10,4 миллиарда, привлеченные из внебюджетных источников. Основной объём государственного финансирования в размере 68,4 миллиарда рублей зарезервирован на строительный период 2027–2028 годов.

Айсен Николаев подчеркнул, что активная фаза строительства стала возможна благодаря поддержке главы государства. Он также акцентировал внимание на стратегической значимости объекта, который обеспечит круглогодичную транспортную связанность Якутии с остальной частью страны, даст импульс развитию международных логистических коридоров и откроет новые экономические горизонты как для жителей республики, так и для всего Дальнего Востока.