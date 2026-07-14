Сильные дожди и грозы ожидаются в пяти районах Якутии Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие сутки, 15 июля, в Ленском, Олекминском, Мирнинском, Нюрбинском и Сунтарском районах Якутии ожидаются сильные дожди. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По прогнозу синоптиков, на западе, юге, в центре и на северо-востоке республики пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет умеренным, при грозах и на Арктическом побережье его порывы могут достигать 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +15…+20 градусов, на юге, юго-западе и севере +10…+15, на Колыме +5…+10. Днем ожидается +25…+30 градусов, на севере +18…+23, а в районах, где пройдут дожди, воздух прогреется до +13…+18 градусов.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru