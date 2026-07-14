В Якутске полиция проверяет мужчин с предметом, похожим на автомат Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Якутска проводит проверку после появления в интернете информации о мужчинах, которых заметили во дворе дома на улице Тимирязева с предметом, внешне похожим на оружие. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В отдел полиции доставили двоих 31-летних местных жителей. Предварительно установлено, что предмет оказался учебным автоматом, конструктивно схожим с оружием и не представляющим опасности.

Учебный автомат изъят и будет направлен на экспертизу.

По факту произошедшего продолжается проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

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