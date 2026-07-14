В Хангаласском районе шестой день ищут пропавшего с конебазы мужчину Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Хангаласском районе продолжаются поиски мужчины 1974 года рождения, который пропал после приезда на конебазу «Дьосогой». Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По данным Службы спасения Якутии, сообщение о без вести пропавшем поступило в систему «112» 9 июля. Известно, что житель Якутска приехал в село Немюгюнцы 1 июля, после чего отправился на конебазу, расположенную примерно в 70 километрах от населенного пункта. Его отсутствие работники обнаружили утром 5 июля.

К поисковой операции привлечены спасатели со служебной собакой под руководством старшего смены Александра Мостахова. Они обследовали проселочные дороги и хозяйственные постройки. В ночное время с помощью беспилотника были осмотрены две большие пашни, однако обнаружить мужчину не удалось.

Накануне к поискам присоединились родственники и знакомые пропавшего. Утром 14 июля поисковые работы были продолжены.

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