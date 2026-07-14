В Якутии будут судить участников ОПГ за нелегальную торговлю алкоголем. Фото: Официальный телеграм-канал прокуратуры Республики Саха (Якутия)

Прокуратура Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 15 человек, обвиняемых в незаконном обороте алкогольной продукции в особо крупном размере в составе организованной группы. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По версии следствия, фигуранты занимались незаконной реализацией алкоголя. Их деятельность была пресечена сотрудниками полиции 8 мая 2026 года в ходе мероприятий, проведенных по поручению прокуратуры после гибели студента СВФУ, который скончался в результате причинения тяжкого вреда здоровью.

Во время обысков правоохранители изъяли свыше трех тысяч единиц алкогольной продукции общей стоимостью около 1,8 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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