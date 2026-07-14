Суд взыскал с золотодобытчика более 12,9 млн рублей за загрязнение реки в Якутии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд удовлетворил иск прокуратуры Алданского района о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде, с ООО «НордГолд». Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Установлено, что компания, осуществляя добычу золота, серебра и металлов платиновой группы, допустила загрязнение реки Рэдэргэ в результате сброса сточных вод с полигона горных работ.

По решению суда с предприятия взыскан ущерб в размере более 12,9 млн рублей.

После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

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