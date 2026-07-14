Пенсионерка из Якутии отправила мошенникам 820 тысяч рублей посылкой Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Ленском районе Якутии зарегистрирован очередной случай дистанционного мошенничества. Жертвой аферистов стала пенсионерка, которая лишилась 820 тысяч рублей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По данным полиции, женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками интернет-провайдера. Поддавшись их уловкам, пенсионерка упаковала свои личные сбережения и отправила деньги посылкой через службу доставки.

Общий ущерб составил 820 тысяч рублей. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и личности злоумышленников.

Правоохранители напоминают, что сотрудники банков, операторов связи и интернет-провайдеров не просят переводить или отправлять деньги через службы доставки. При подобных звонках следует немедленно прекратить разговор.

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