За сутки в Якутии зарегистрировали шесть преступлений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Якутии зарегистрировано шесть преступлений. Ход расследования уголовных дел и процессуальных проверок находится на контроле прокуратуры республики. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Якутске мужчина 1990 года рождения получил проникающее колото-резаное ранение грудной клетки и был госпитализирован. В Нюрбе в больнице скончался мужчина 1961 года рождения, доставленный с проникающими ранениями груди и ноги. Подозреваемый установлен.

В Ленске 86-летняя женщина лишилась 820 тысяч рублей после звонка мошенников, представившихся сотрудниками «Ростелекома». Также в Якутске совершен угон питбайка Sharmax, а в Ленске выявлен факт повторного управления автомобилем в состоянии опьянения.

В Вилюйске при пожаре в частном деревянном доме погиб мужчина 1968 года рождения. В Олекминском районе в реке Большой Черендей обнаружено тело мужчины 1985 года рождения, который утонул.

Смертельных ДТП за сутки не зарегистрировано. В Хангаласском районе подросток 2011 года рождения не справился с управлением питбайком и опрокинулся. Пострадавший госпитализирован.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции задержали 14 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

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