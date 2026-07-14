В Якутске спасатели ищут пропавшего в лесу мужчину Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске спасатели ведут поиски мужчины 1984 года рождения, который пропал в районе 37-го километра Вилюйского тракта. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По данным Службы спасения Якутии, после обеда 11 июля мужчина ушел в лес с места отдыха у озера и до настоящего времени не вышел на связь.

Предварительно установлено, что после купания он вместе с другом направился в лес. Оставшиеся на берегу знакомые ожидали их около четырех часов, после чего уехали в город. Позже спутник пропавшего самостоятельно вышел к трассе, добрался на попутном автомобиле до Якутска и сообщил о случившемся.

После получения информации об исчезновении на место выехали спасатели. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, поисковые работы продолжаются.

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