Списывал на возраст: жителя Кузбасса ошарашили страшным диагнозом после жалоб на усталость

Головные боли и бессонница помогли выявить опасную болезнь у жителя Кузбасса Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Обычная бессонница и головные боли привели 77-летнего жителя Кузбасса в больницу. Мужчина долгое время мучился от того, что не мог нормально спать, и списывал свое плохое состояние на обычную старость и усталость, даже не подозревая о страшных процессах внутри себя, - сообщает издание «Сибдепо».

Врачи провели обследование, и неожиданно обнаружили у пациента рак. Заместитель главного врача Людмила Короленко определила онкопатологию пищеварительной системы на первой стадии. Выяснилось, что постоянная слабость была вызвана тяжелой анемией. После осмотра и сдачи анализов медики поняли, что это лишь верхушка айсберга и предвестник опухоли в толстом кишечнике.

К счастью для пенсионера, болезнь удалось поймать на самом старте, когда шансы на спасение велики. Сейчас пациента готовят к операции в онкологическом отделении. Врачи подчеркивают, что своевременное обращение за медицинской помощью сыграло решающую роль в этом случае.

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