В Кемерове выстроились очереди на АЗС из-за перебоев с бензином Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове на автозаправочных станциях образовались длинные очереди из-за перебоев с поставками топлива. На некоторых АЗС автомобилисты ожидали заправки более часа, а часть станций временно осталась без бензина, сообщает VSE42.Ru.

Как пишет издание, на одной из заправок сети «Роснефть» очередь начиналась задолго до въезда на территорию АЗС и растягивалась на несколько десятков метров. Водители рассказывали, что работала только одна колонка с бензином АИ-92, а поставку топлива ожидали с прибытием бензовоза.

На АЗС «Форус» ситуация оказалась иной: очередей практически не было, однако причиной стало отсутствие большей части видов топлива. По словам сотрудников станции, в наличии оставались только бензин АИ-92 и дизельное топливо. Позже компания сообщила о временной приостановке реализации топлива.