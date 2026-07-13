В Якутии выпустили в дикую природу 10 молодых лесных бизонов Фото: Иван ПРОХОРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ресурсном резервате «Кейиктэ» в Олекминском районе завершился очередной этап программы по расселению лесных бизонов. После 3,5 месяца адаптации в дикую природу выпустили 10 молодых животных. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Телята были доставлены в марте из питомника лесных бизонов «Усть-Буотама» в Хангаласском районе. Перед выпуском животных оснастили GPS-ошейниками, что позволит специалистам дистанционно отслеживать их передвижение.

По словам руководителя группы мониторинга, главного специалиста управления кадастра и мониторинга биологических ресурсов Владимира Сивцева, бизоны благополучно покинули вольер и были направлены к реке Бэс Лабыкта, где созданы благоприятные условия для выпаса.

Специалисты Дирекции биоресурсов в течение недели контролировали перемещение животных с помощью спутникового мониторинга. В дальнейшем наблюдение за стадом продолжится дистанционно.

Пункт мониторинга «Намана», открытый в 2025 году при поддержке ООО «Иркутская нефтяная компания», предназначен для охраны и наблюдения за редкими видами животных, а также для передержки и зимней подкормки молодняка лесных бизонов.

Работы проводятся в рамках межведомственной программы «Расселение лесного бизона в бассейне реки Намана».

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