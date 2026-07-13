В Нерюнгри будут судить сотрудницу салона связи за передачу персональных данных Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Нерюнгри направила в суд уголовное дело в отношении 18-летней местной жительницы, обвиняемой в незаконном обороте персональных данных. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По версии следствия, в январе 2026 года девушка, работая в салоне связи, по просьбе своей знакомой решила установить личность человека, звонившего ей с неизвестного номера.

Используя служебный доступ, обвиняемая незаконно запросила персональные данные владельца абонентского номера, после чего передала полученную информацию знакомой в переписке через мессенджер.

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