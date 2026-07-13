14 жителей села Суордах эвакуировали из-за паводка на Яне. Фото: Служба спасения Якутии

В Верхоянском районе из-за дождевого паводка на реке Яна эвакуировали жителей села Суордах. Ухудшение обстановки связано с подъемом уровня воды в верховьях реки после прошедших дождей. Для обследования местности, оценки масштабов угрозы и оказания помощи населению из поселка Батагай в Суордах вылетели спасатели Верхоянского поисково-спасательного отряда на вертолете авиакомпании "Полярные авиалинии". Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Воздушное судно доставило спасенных в райцентр Батагай в 20:03 по местному времени. Всего эвакуированы 14 человек, в том числе пятеро детей. Информация о пострадавших не поступала.

Ситуация находится под контролем министерства по делам гражданской обороны и Службы спасения республики. Спасатели продолжают мониторинг паводковой обстановки на реке Яна. В случае дальнейшего ухудшения ситуации силы и средства готовы к оперативному реагированию.

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