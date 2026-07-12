До +32 градусов ожидается на юге Якутии 13 июля Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Грозы не прекращаются в Якутии. По прогнозу синоптиков, 13 июля на юге, юго-западе пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются ливни. В центральных, заречных и восточных районах местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ветер, к счастью, ожидается умеренный. Однако при грозах и на побережье порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

Ночью воздух прогреется до 13-18 градусов. Прохладнее будет на севере, северо-востоке и северо-западе - от +8 до +13, местами и вовсе от +3 до +8 градусов.

Днем в среднем температура будет держаться от +24 до +29 градусов. Жара установится на юге - +32 градуса. На западе будет свежее - от +19 до +24. А на северо-западе, северо-востоке и юго-западе при дожде похолодает до 14-19 градусов.

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