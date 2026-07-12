Якутская команда РГО отправилась на яхте к Камчатке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Экипаж Якутского отделения Русского географического общества вновь собрался вместе и взял курс на Петропавловск-Камчатский. Год назад эта же команда впервые в современной истории прошла под парусом 5 тысяч километров от Якутска до Анадыря, а теперь продолжила свой путь в рамках проекта «По следам Великой Северной экспедиции», посвятив новый переход памяти мореплавателя Витуса Беринга. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Состав яхты Эйва остался прежним: председатель отделения Александр Горохов, капитан Андрей Антипин и моторист Максим Иванов.

По словам Александра Горохова, 4 июля яхта была благополучно спущена на воду в Анадыре, погода стояла безветренная, что позволило провести все работы без осложнений. Впереди у путешественников около месяца плавания и 2,5 тысячи километров пути до Камчатки. Сейчас команда надеется на попутный ветер и благополучное завершение перехода.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru