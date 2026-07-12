Российские ученые нашли в Якутии микробы, накапливающие ниобий. Фото: Российская академия наук

Исследователи из трех институтов РАН обнаружили в рудах Томторского месторождения в Якутии окаменевшие микроорганизмы, которые концентрируют в своих клетках ниобий. Это первое подтверждение биогенного накопления данного редкого металла, что может лечь в основу экологичных технологий биомайнинга. Результаты опубликованы в журнале «Доклады Российской академии наук. Науки о Земле». Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Томторское месторождение является крупнейшим в мире по запасам ниобия и редкоземельных элементов. На глубине около 70 метров, где содержание оксида ниобия достигает 3,73%, специалисты с помощью электронного микроскопа выявили окаменевшие стрептомицеты в виде клубков нитей диаметром от 50 до 160 нанометров. В этих образованиях масса ниобия составила от 28,6 до 33,1%, также присутствовали углерод, кислород и примеси титана, ванадия, марганца и железа.

Ранее считалось, что ниобий, применяемый в авиации, электротехнике и медицине, угнетает бактерии. Теперь ученые полагают, что открытие поможет создать биотехнологии для извлечения редких элементов из сложных руд, что дешевле и безопаснее традиционных методов. Исследование поддержано Российским научным фондом.

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