Ысыах-2026 в Москве посвятили героям СВО. Фото: администрация Нерюнгринского района

В музее-заповеднике Коломенское прошел традиционный якутский Ысыах, организатором которого выступил Нерюнгринский район. Праздник состоялся в рамках Года единства народов России и был посвящен воинам, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Гости праздника с первых минут погрузились в атмосферу якутской культуры через обряды очищения и кормления огня, а открытие украсили выступления нерюнгринских творческих коллективов. Кульминацией церемонии стал большой Осуохай, объединивший всех присутствующих в едином хороводе. С приветствиями выступили постоянный представитель Якутии при Президенте России Андрей Федотов, глава Нерюнгринского района Максим Терещенко и участник СВО Антон Королев. Максим Терещенко подчеркнул, что праздник посвящен героям, защищающим Родину, и отметил важность надежного тыла.

На площадках работали концертная и спортивные зоны с состязаниями по хапсагаю и мас-рестлингу, а также лекторий и мастер-классы по традиционным ремеслам. Завершился Ысыах массовым Осуохаем, оставившим у гостей чувство единства и сопричастности к культуре саха и подвигам защитников Отечества.

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