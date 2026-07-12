Вертолет со спасателями вылетит в Верхоянский район из-за паводка на реке Яна Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В связи с ухудшением паводковой обстановки в верховьях реки Яна в Верхоянском районе отмечается устойчивый подъем уровня воды, что создает потенциальную угрозу для местных населенных пунктов. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства по делам гражданской обороны и Службы спасения. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Для оперативного обследования территории, оценки реальных масштабов возможного подтопления и при необходимости оказания экстренной помощи населению на 12 июля в 18:30 минут по местному времени запланирован вылет вертолета авиакомпании Полярные авиалинии. Воздушное судно направится из поселка Батагай в село Суордах. На борту вертолета будут находиться спасатели Верхоянского поисково-спасательного отряда, оснащенные моторной лодкой, готовой к проведению возможных спасательных и эвакуационных работ на воде.

Прибыв на место, спасатели произведут детальную оценку обстановки, определят зоны риска и примут решение о дальнейших действиях по защите населения и инфраструктуры.

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