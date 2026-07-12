Воду отключат в нескольких районах Якутска 13 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 13 июля, в Якутске запланированы сразу несколько ремонтных и профилактических мероприятий на водопроводных сетях, в связи с чем часть жителей и социальных объектов временно останутся без холодной воды. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

С 9:00 до 13:00 специалисты Якутской теплоэлектроцентрали будут проводить ремонтные работы, что приведет к отключению водоснабжения в зданиях по улице Можайского под номерами 2, 15, 15/1, 15/5 и 15/6.

Более масштабные ограничения наступят вечером: с 22 часов 13 июля до 6 утра 14 июля запланирована промывка и дезинфекция на участке водолинии между водоузлами номер 6 и номер 4, проводимая силами АО «Водоканал». В этот период воды не будет в кварталах 24 и 135, в Вилюйском переулке, на территории Центрального парка культуры и отдыха, у Крестьянского рынка, в Ледовом дворце и в торговом центре Палладиум.

Одновременно с этим, в тот же ночной промежуток времени, свои промывочные и дезинфекционные работы проведет ЯТЭЦ, что затронет кварталы 29 и 157. Городские службы приносят извинения за временные неудобства и призывают жителей заблаговременно сделать необходимый запас воды.

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