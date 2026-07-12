За сутки в Якутии потушили 17 лесных пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие 24 часа пожарные расчеты справились с 17 возгораниями в лесах Якутии. Огонь был остановлен на площади 2688,9 гектара в 13 районах, включая Якутск, Горный, Намский, Хангаласский, Усть-Алданский, Олекминский, Жиганский, Томпонский, Эвено-Бытантайский, Верхоянский, Кобяйский, Нерюнгринский и Верхневилюйский. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

В операции по тушению участвовали 676 специалистов и 39 единиц специальной техники, сообщили в региональном правительстве. Как отметил заместитель министра экологии и главный лесничий республики Андрей Коноплев, по состоянию на утро 12 июля в 14 муниципальных образованиях зафиксировано 37 активных пожаров, охвативших 37 701,7 гектара. Из них на 23 очагах (21 493,7 гектара) продолжаются активные работы. Еще семь возгораний площадью 5 103,6 гектара удалось локализовать в Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Таттинском, Алданском и Амгинском районах.

В отдаленных и труднодоступных местах остаются 14 пожаров на 16 208 гектарах. По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям их тушение временно приостановлено из-за сложностей с доступом. С воздуха ситуацию контролируют 12 самолетов и 7 вертолетов Ми-8, работающих в 15 лесничествах, а наземный мониторинг ведется в 20 лесничествах.

Эффективность ликвидации возгораний в первые сутки в охраняемой зоне достигла 92,28%. Коноплев также уточнил, что с 10 июля в регионе введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня и особый противопожарный режим. На муниципальном уровне режимы ЧС сохраняются в Алданском, Жиганском, Таттинском, Томпонском и Усть-Майском районах. Жителей просят при обнаружении лесного пожара звонить по телефонам 44-74-76 или 8-800-100-94-00.

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