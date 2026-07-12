В Кузбассе зафиксировано почти 500 случаев беременности среди несовершеннолетних Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Кемеровской области опубликован ежегодный доклад уполномоченного по правам ребенка, в котором приведена тревожная статистика по подростковой беременности за 2025 год. Согласно документу, в прошлом году в регионе было зарегистрировано 478 случаев беременности среди несовершеннолетних девушек. Этот показатель снизился по сравнению с 2024 годом, когда было отмечено 515 случаев, но остается значительно выше уровня 2023 года, когда таких случаев насчитывалось 388, пишет VSE42.Ru.

Особое внимание привлекают цифры среди самых юных возрастных групп. Восемь беременностей были зафиксированы у девочек, которым еще не исполнилось 14 лет, причем в пяти случаях из этих восьми беременность была прервана. Основная же масса, а именно 470 случаев, приходится на возрастную категорию от 15 до 17 лет. В этой группе 76 девушек приняли решение о прерывании беременности.