Ливни и паводки прогнозируют в нескольких районах Якутии Фото: Павел КЛОКОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным Якутского УГМС, в ближайшие сутки, 13 июля, в Алданском, Нерюнгринском, Ленском и Олекминском районах синоптики прогнозируют дожди, местами переходящие в ливни. В Оймяконском районе 12 июля уже прошли обильные осадки, из-за чего на реке Индигирка и ее притоках начал формироваться дождевой паводок. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

У поселка Оймякон в течение одного-двух дней уровень воды может подняться до 420-450 см, что близко к отметке выхода воды на пойму, составляющей 450 см. На гидропосту Хонуу в Момском районе за сутки уровень Индигирки увеличился на 1,3 метра и достиг 513 см. В ближайшие сутки он может подняться до 530-550 см, приближаясь к отметке неблагоприятного явления в 550 см.

Специалисты отметили, что с учетом текущей гидрометеорологической обстановки прогнозы будут уточняться ежедневно с помощью специализированных гидрологических бюллетеней и штормовых предупреждений.

Кроме того, в Верхоянском и Оймяконском районах также ожидаются дождевые паводки. На притоках реки Яна - Сартанг, Дулгалах и Адыча - в пределах Верхоянского района наблюдается формирование паводков с интенсивностью от 0,7 до 2,6 метра. На участке реки Дулгалах между населенными пунктами Суордах, Екючю и Томтор при прохождении пика паводка существует вероятность выхода воды на пойму. На участке Яны от Верхоянска до Батагая в ближайшие двое суток возобновится рост уровней воды. У Верхоянска с 13 по 14 июля ожидается повышение уровня от 1 до 2 метров за сутки. На участке Сайды - Усть-Куйга из-за волны дождевого паводка с реки Адыча в ближайшие одни-двое суток повышение воды продолжится от 0,2 до 0,8 метра.

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