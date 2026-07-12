В Усть-Майском районе Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии ситуация с лесными пожарами продолжает накаляться. С 11 июля на территории Усть-Майского улуса введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Причиной стало то, что для тушения огня пришлось задействовать более 50% всех лесопожарных формирований, техники и оборудования, которые предусмотрены планом тушения. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Зоной чрезвычайной ситуации признаны все категории лесов на территории района. Власти ввели строжайший запрет на посещение лесов населением: нельзя не только разводить костры и жарить шашлыки, но и просто заходить в лесную зону. Нарушителям грозят крупные штрафы, а в отдельных случаях – и уголовная ответственность.

Напомним, что особый противопожарный режим в Якутии и так действует на большей части республики. Спасатели призывают жителей и гостей региона отнестись к запрету со всей серьезностью: даже одна искра в такую жару и ветер может привести к катастрофическим последствиям.

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