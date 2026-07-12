В Якутии на реке Дурай пропал рыбак Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Нерюнгринском районе Якутии развернута поисковая операция – там пропал 38-летний житель города Нерюнгри, который уехал на рыбалку и не вернулся. Тревогу забил его товарищ, находившийся с ним на реке Дурай. Он сообщил в полицию, что мужчина сел за руль автомобиля «Нива» и исчез – на связь больше не выходил. Инцидент произошел в 6-8 километрах от федеральной автодороги «Лена». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Сообщение о пропаже поступило в экстренные службы ранним утром 11 июля – в 04:30. Второй рыбак, который остался на месте, связался с правоохранителями и указал примерные координаты. Однако найти потерявшегося товарища сразу не получилось.

Уже 12 июля в 06:30 к месту происшествия выехали сотрудники Нерюнгринского поисково-спасательного отряда. Группа из четырех спасателей под руководством начальника Михаила Гидиу на двух единицах техники обследует береговую линию и прилегающую местность. Пока поиски результатов не дали – ни автомобиля, ни следов мужчины обнаружить не удалось.

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