В Якутии лесной пожар в Томпонском районе охватил почти 10 тысяч гектаров Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии продолжается напряженная борьба с лесными пожарами – по состоянию на утро 12 июля в зонах авиационного и наземного мониторинга зафиксированы десятки активных очагов. Самая сложная ситуация складывается в Томпонском районе, где пламя охватило более тысячи гектаров, а на удаленной территории – почти 10 тысяч гектаров. Спасатели работают круглосуточно, чтобы не допустить перехода огня на населенные пункты. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В активной фазе тушения находятся крупные возгорания в Усть-Майском районе (156 га), Амгинском (180 га) и Томпонском (1 076 га). В Таттинском районе горит 25 гектаров, в Жиганском – 17, в Хангаласском – 9, а в Олекминском – 7. На всех этих участках задействованы десятки специалистов парашютно-десантной пожарной службы (ПДПС) и лесопожарных служб (ЛПС).

Часть возгораний удалось локализовать: в Алданском районе на площади 195 га, в Усть-Алданском и Мегино-Кангаласском улусах. Однако огонь продолжает распространяться, и работы по тушению не прекращаются ни на минуту.

Есть и хорошие новости: полностью ликвидированы пожары в Мегино-Кангаласском районе на площади 1,4 га и в городском округе Якутск – 2 га. На удаленных территориях в Олекминском районе удалось погасить 27 га. Всего в борьбе со стихией участвуют 387 профессиональных огнеборцев Авиалесоохраны и 157 сотрудников Якутлесресурса, задействовано 24 единицы спецтехники. Жителей республики просят немедленно сообщать о дыме и огне по телефонам горячей линии: 8-800-100-94-00, 8 (4112) 44-74-76, 8 (4112) 44-77-28.

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