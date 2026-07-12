В Амгинском районе Якутии утонула 27-летняя женщина Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии за минувшие сутки полиция зафиксировала пять преступлений – все проверки и расследования взяты на особый контроль надзорными органами. Однако происшествий, которые требуют внимания, оказалось гораздо больше. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на прокуратуру региона.

Трагедия разыгралась в Амгинском районе: на берегу реки Амга нашли тело женщины 1999 года рождения. По предварительным данным, она утонула во время купания – обстоятельства гибели выясняются.

Криминальная хроника столицы республики пополнилась двумя эпизодами. В Якутске зафиксировали кражу с банковского счета: неизвестные похитили у горожанина более 219 тысяч рублей. А в другом случае 242 тысячи рублей мужчина перевел мошенникам сам – он поверил обещаниям интимных услуг и попался на удочку аферистов. По этому факту уже завели уголовное дело.

Особую тревогу вызывают дорожные происшествия с участием несовершеннолетних. На Покровском тракте в Якутске 17-летний водитель без прав, к тому же пьяный, влетел в опору освещения. Его пассажир – тоже 2007 года рождения – госпитализирован с тяжелыми травмами. Кроме того, в Якутске и Чурапчинском районе выявили повторные факты управления авто в состоянии опьянения. Всего же за сутки дорожные полицейские задержали 13 нетрезвых водителей. К счастью, смертельных ДТП не зарегистрировано.

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