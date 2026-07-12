Жители Якутии записались к врачам более 2,5 миллиона раз с начала года Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители республики все активнее переходят на цифровые сервисы, чтобы попасть на прием к врачам. С начала 2026 года якутяне оформили через все доступные каналы более 2,5 миллиона записей – точная цифра достигла 2 563 740. Это не только экономит время пациентов, но и помогает поликлиникам грамотно планировать график работы и распределять нагрузку на медиков. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Способов записаться сегодня много. Можно воспользоваться порталом «Госуслуги», региональным сайтом er14.ru, инфоматами в холлах поликлиник или просто прийти в регистратуру. Но абсолютным лидером остается Единый контакт-центр здравоохранения по номеру 122 – через него с начала года поступило более 612 тысяч обращений.

На втором месте портал «Госуслуги» с 356 тысячами записей. Набирает популярность и национальный мессенджер MAX – им воспользовались уже более 130 тысяч раз. Чат-бот сервиса позволяет не только выбрать врача и время, но и отменить визит или даже дистанционно закрыть больничный лист.

Развитие цифровых услуг идет в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом Владимиром Путиным, и стратегических указов главы региона.

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