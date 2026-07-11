В Якутске промыли системы отопления в 40% многоквартирных домов. Фото: Официальный канал окружной администрации ГО «город Якутск»

В Якутске продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. По данным городского штаба, системы отопления уже промыты в 966 многоквартирных домах, что составляет 40% от запланированного объема. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Лидером по выполнению работ стала управляющая компания «Арсенал+», завершившая промывку систем отопления во всем обслуживаемом жилом фонде.

Промывка также выполнена в 156 объектах социальной сферы — это 44% от числа учреждений, подлежащих подготовке. Сейчас социально значимые объекты оформляют оценочные листы для расчета индекса готовности.

В Якутске работают 14 теплоснабжающих организаций, эксплуатирующих 76 котельных. Общая протяженность тепловых сетей составляет 546,7 километра.

Параллельно продолжаются плановые ремонты 15 котельных, 174 котлоагрегатов, 23,7 километра тепловых сетей и 31,4 километра водопроводных сетей. Ресурсоснабжающие организации также ведут промывку сетей холодного водоснабжения (выполнено 26% плана), а также сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, где работы выполнены на 14%.

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