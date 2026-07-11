В Якутске пьяный дебошир избил работника магазина за видеосъемку Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего ранее судимого уроженца Булунского района, подозреваемого в избиении работника магазина. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По данным полиции, мужчина пришел в торговую точку в состоянии алкогольного опьянения и начал нарушать общественный порядок. На замечания контролера он не реагировал и продолжил вести себя агрессивно.

Когда сотрудник магазина начал снимать происходящее на мобильный телефон, подозреваемый догнал его, толкнул, а затем ударил кулаком в лицо.

Пострадавший получил телесные повреждения средней тяжести.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

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