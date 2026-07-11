Психологи Якутии за неделю оказали помощь 400 участникам СВО и их семьям Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшую неделю психологи Якутии провели около 400 индивидуальных и групповых психологических мероприятий для участников специальной военной операции и членов их семей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Работа велась как на территории республики, так и в Ростове-на-Дону по госпитальному направлению. Всего психологическую помощь получили 300 человек.

Как сообщил Владимир Скрябин, специалисты продолжают сопровождать участников СВО и их близких, уделяя особое внимание вопросам реадаптации и возвращения к мирной жизни. Он также напомнил об основных рекомендациях по ресоциализации военнослужащих после участия в боевых действиях.

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