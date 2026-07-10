Транспорт Якутии продолжает работу в штатном режиме при топливных ограничениях Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Якутии проинформировало, что ключевые предприятия транспортной сферы региона функционируют без сбоев. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Для контроля за ситуацией с обеспечением топливом в ведомстве создан оперативный штаб, как сообщается на официальном портале органов власти республики. Аэропорты, паромные переправы, а также железнодорожный и автомобильный транспорт, перевозящий пассажиров, следуют утвержденным расписаниям. Все социально важные пассажирские и грузовые перевозки выполняются в нужном объеме.

Ситуация с автобусным сообщением как в городах, так и между населенными пунктами остается спокойной. Это объясняется тем, что значительная часть автобусного парка региона уже давно использует экологичные виды горючего — метан и сжиженный природный газ. Из-за этого введенные ограничения на продажу бензина и дизельного топлива практически не повлияли на их работу. Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики совместно с республиканским оперативным штабом продолжает непрерывно отслеживать вопросы обеспечения топливом предприятий транспортной отрасли.

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