Жительницу Якутии отправили в колонию после отмены условного срока

Суд заменил условное наказание реальным из-за нарушений и пьянства Фото: Виталий СОЧКАН. Перейти в Фотобанк КП

Мегино-Кангаласский районный суд отменил условное осуждение 51-летней местной жительнице и направил ее отбывать наказание в исправительную колонию общего режима. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ранее, в феврале 2026 года, женщину признали виновной в краже и приговорили к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Суд также возложил на нее ряд обязанностей.

Однако во время испытательного срока осужденная систематически нарушала порядок отбывания наказания, злоупотребляла алкоголем и неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Несмотря на профилактические беседы и письменные предупреждения сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, женщина не изменила свое поведение. После этого начальник филиала УИИ обратился в суд с представлением об отмене условного осуждения.

В суде осужденная и ее защитник просили сохранить условный срок и дать возможность пройти лечение от алкогольной зависимости. Однако суд удовлетворил представление инспекции и постановил направить женщину в колонию общего режима на 10 месяцев.

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