Жара до +38 градусов ожидается на юго-востоке Якутии 10 июля Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дожди, местами ливни и грозы обещают синоптики в некоторых частях Якутии 10 июля. Так, нестабильную погоду с осадками прогнозируют на западе, юге, северо-востоке, днем местами в центре.

Ветер хоть и ожидается умеренный, но на Арктическом побережье и во время гроз порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

Ночью температура будет от +18 до +23 градусов. На западе и северо-востоке по прохладнее - от +10 до +15 градусов, а на севере и вовсе от +3 до +8 градусов.

Днем будет жарко - от +28 до +33. Еще выше температура поднимется на юго-востоке - от +33 до +38 градусов. При дожде станет прохладнее - до 22-27 градусов. Прохладная погода установится на западе - там будет от +15 до +20 градусов. А на севере будет совершенно не летние температуры - от +5 до +10.

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