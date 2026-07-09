Рейсы в Сангары переносятся из-за подъема воды и мусора на Лене Фото: Павел КЛОКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Перевозчик ПАО «ЛОРП» сообщает о корректировке расписания в связи с неблагоприятной обстановкой на реке Лена, где отмечается повышение уровня воды и значительное скопление древесного мусора на судовом ходу. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

В результате рейс по маршруту Якутск - Сангары, запланированный на 10 июля, отменен, так же как и обратный рейс Сангары - Якутск 11 июля. Кроме того, перенесено отправление рейса Якутск - Олекминск с 10 на 11 июля, а часть пассажиров, которые должны были отправиться 11 июля, переведены на рейс 12 июля. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию по телефону службы поддержки 8-800-444-48-40.

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