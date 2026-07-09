Прокуратура проверила опасную посадочную площадку «Нелемное». Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Якутская транспортная прокуратура проверила соблюдение законодательства о безопасности полетов при эксплуатации посадочных площадок и обнаружила, что на территории Нелемнского юкагирского наслега Верхнеколымского улуса используется посадочная площадка без обязательного аэронавигационного паспорта. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Отсутствие этого документа создает прямую угрозу для безопасности воздушных судов, включая те, что выполняют социально значимые рейсы в отдаленные и труднодоступные районы республики, санитарные вылеты, а также полеты по авиапатрулированию и тушению лесных пожаров.

После внесения представления главе наслежной администрации нарушения устранены не были, поэтому прокурор обратился в суд. Верхнеколымский районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства и обязал местную администрацию разработать аэронавигационный паспорт для площадки. Исполнение судебного решения поставлено на контроль.

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