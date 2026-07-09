В Междуреченске жителей призвали не ходить на кладбище после заката Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В администрации Междуреченска обратились к горожанам с предупреждением о мерах предосторожности в связи с регулярными следами дикого зверя на территории городского погоста, сообщает VSE42.Ru.

Сотрудники муниципального учреждения, отвечающего за содержание кладбищ, рекомендуют местным жителям воздержаться от посещения этого места в вечернее и ночное время, а также не оставлять на могилах никакой еды, включая сладости и выпечку, чтобы не привлекать хищника.

Особо подчеркивается, что медведь является непредсказуемым животным, поэтому до тех пор, пока городские службы не примут необходимые меры безопасности, гражданам советуют не задерживаться на территории после завершения ритуальных мероприятий и строго соблюдать осторожность.