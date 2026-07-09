Все из дома: Горе-муж в Якутии украл у жены ювелирку Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвиняется по статье «Кража». Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Согласно материалам расследования, мужчина, имея свободный доступ к личным вещам своей сожительницы, похитил принадлежащие ей ювелирные изделия, общая стоимость которых составила 490 тысяч 400 рублей. После совершения кражи обвиняемый сдал драгоценности в скупку, распорядившись вырученными деньгами по своему усмотрению.

Противоправные действия квалифицированы по пункту в части 3 статьи 158 УК РФ, предусматривающей ответственность за кражу в крупном размере. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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