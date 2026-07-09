В машине был тайник: Двое работяг попытались похитить оборудование с работы в Якутии. Фото: МВД по Республике Саха (Якутия)

В полицию Олекминского района обратился представитель местной компании с заявлением о попытке хищения инструментов для ремонта электрооборудования, общая стоимость которых оценивается примерно в 40 тысяч рублей. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Не допустить кражу удалось благодаря бдительности охранника на КПП, который обратил внимание на неестественную выемку в днище кузова служебного автомобиля, перевозившего сотрудников, и незамедлительно сообщил о подозрительной находке в правоохранительные органы. Прибывшие участковые уполномоченные изъяли спрятанное имущество и в ходе разбирательства установили причастность к происшествию двоих работников этой же организации - 37-летнего уроженца Башкортостана и 34-летнего жителя Алтайского края.

Выяснилось, что мужчины имели свободный доступ к складскому помещению и хранящемуся там оборудованию, и один из них предложил своему коллеге-водителю сделать тайник под кузовом служебной машины, чтобы незаметно вывезти похищенное за пределы охраняемой территории. Однако злоумышленникам не удалось довести задуманное до конца, и, по их собственным признаниям, украденные инструменты они намеревались впоследствии продать. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о покушении на кражу, совершенном группой лиц.

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