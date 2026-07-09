После дождей повысился уровень воды в реках Якутии Фото: Павел КЛОКОВ. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 9 июля на реках Якутии фиксируется разнонаправленная динамика уровней воды. Так, на участке реки Лена от Витима до Хатынг-Тумула уровни воды продолжают снижаться с интенсивностью от 5 до 40 сантиметров в сутки, однако у поселка Саныяхтах наблюдается формирование пика паводка с общим подъемом на 72 сантиметра. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Ниже по течению, на отрезке Покровск - Якутск - Кангалассы, начался рост уровней от 2 до 15 сантиметров за сутки, при этом прохождение максимальной отметки ожидается 11-12 июля, а общий подъем прогнозируется на уровне 30-35 сантиметров.

На реке Алдан в районе Петропавловска и Верхоянского Перевоза преобладает повышение уровней от 5 до 30 сантиметров в сутки, причем у гидрологического поста Петропавловск зафиксирован максимум дождевого паводка с высотой волны 94 сантиметра.

В то же время на реках Вилюй, Индигирка и Колыма отмечается понижение уровня воды с различной скоростью. На реке Яна у города Верхоянск и на участке Сайды - Усть-Куйга вследствие прошедших дождей уровни за сутки поднялись на 15-20 сантиметров.

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