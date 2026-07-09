Нюрбинский суд оштрафовал учительницу за повторную езду в пьяном виде Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Нюрбинский районный суд вынес приговор в отношении 43-летней преподавательницы английского языка из местной школы, которая повторно села за руль в нетрезвом состоянии. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Установлено, что женщина уже была подвергнута административному наказанию за аналогичное нарушение, однако 23 мая 2026 года ее вновь остановили сотрудники полиции на федеральной трассе Вилюй. Медицинское освидетельствование зафиксировало в выдыхаемом воздухе 0,596 миллиграмма паров этанола на литр, что значительно превышает допустимую норму.

Обвиняемая полностью признала свою вину и заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке без полноценного судебного разбирательства. Суд учел смягчающие обстоятельства, среди которых раскаяние, положительная характеристика, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и состояние здоровья, но признал женщину виновной по части 1 статьи 264.1 УК РФ.

Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года. Помимо этого, суд постановил конфисковать и обратить в доход государства автомобиль Тойота Королла, который официально принадлежит супругу осужденной, но находится в общей совместной собственности супругов. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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