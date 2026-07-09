В Якутии ввели новые лимиты на продажу топлива на заправках «Саханефтегазсбыт» Фото: Ольга ЮШКОВА.

С 8 июля 2026 года на автозаправочных станциях и комплексных АЗС АО «Саханефтегазсбыт» в ряде районов республики установлены ограничения на отпуск нефтепродуктов. Теперь в бак одного транспортного средства можно залить не более 20 литров бензина и 50 литров дизельного топлива. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Ограничения действуют в Мирнинском, Ленском, Нерюнгринском, Алданском, Вилюйском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Оленекском, Олекминском, Хангаласском, Горном, Намском, Мегино-Кангаласском, Амгинском, Усть-Алданском, Таттинском, Томпонском, Оймяконском и Усть-Майском районах, а также в городах Якутске и Жатае, в Кангалассах и на лодочной станции на 202 микрорайоне столицы.

Исключение сделано для заправок, расположенных на федеральных трассах и выездах из городов, где расстояние между АЗС значительно больше - там лимит повышен до 30 литров бензина и 200 литров дизеля.

Напомним, что решение о временных ограничениях было принято правительством региона 24 июня для сдерживания необоснованного ажиотажного спроса и предотвращения спекуляций. При этом компримированный природный газ на метановых заправках предприятия отпускается без каких-либо ограничений, а компания также располагает двумя многотопливными станциями в Якутске и Ленске, где можно заправиться как традиционным топливом, так и газом, а также зарядить электромобиль. Для желающих переоборудовать свой транспорт на газомоторное топливо работает станция технического осмотра на Вилюйском тракте в Якутске, предварительная запись доступна по телефону +79142820094.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru