Автобусы на улице Ойунского в Якутске вернулись к прежней схеме движения Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По информации дорожно-транспортной службы города, с сегодняшнего дня, 9 июля, автобусные маршруты, проходящие по улице Ойунского, полностью возобновили движение по ранее утвержденной схеме. Это означает, что весь общественный транспорт на данном участке вернулся к привычному расписанию и траектории следования. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Пассажиров просят учитывать данную информацию при планировании своих повседневных поездок. В связи с возвратом к стандартной организации движения посадка и высадка будут осуществляться строго на тех остановочных пунктах, которые предусмотрены действующей схемой маршрута.

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