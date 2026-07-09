На трассе «Мухтуя» ограничили движение для грузовиков тяжелее 3,5 тонн Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На дороге «Ленск - 1242-й километр дороги «Вилюй» («Мухтуя»), вводится временное ограничение движения. Соответствующий приказ выпустил Управтодор РС(Я). Решение принято для обеспечения безопасности дорожного движения и проведения работ по содержанию трассы. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ограничение уже вступило в силу и продлится до 15 июля. Оно распространяется на участок со 2,79 по 129,25 километр. Проезд по нему будет запрещен любому транспорту, максимальная масса которого превышает 3,5 тонны. Для информирования водителей на указанном отрезке установят дорожные знаки.

При этом новые правила не коснутся пассажирских автобусов, машин, перевозящих продукты, лекарства, топливо, семенной фонд, удобрения и почтовые грузы. Также свободно проехать сможет транспорт, задействованный в ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий, дорожно-строительная и техника для аварийно-восстановительных работ. В перечень исключений также вошли автомобили федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, и транспорт для вывоза бытовых и твердых коммунальных отходов, обслуживания сетей водо- и теплоснабжения населенных пунктов.

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