Спасатели продолжают тушить лесные пожары в семи районах Якутии Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По оперативной информации на 8:00 9 июля, на территории Якутии продолжается борьба с лесными пожарами. Общая площадь действующих возгораний составляет несколько тысячи гектаров. Особый противопожарный режим действует на территориях 17 районов, включая городской округ Якутск. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Самые крупные очаги зафиксированы в двух районах. В Таттинском районе на пожаре площадью 1263 гектара задействованы 86 парашютистов-десантников авиалесоохраны и 57 лесных пожарных Якутлесресурса. В Жиганском районе горит 1130 гектаров, там работают 79 десантников и 36 лесных пожарных. В этих же районах продолжает действовать режим ЧС в лесах.

В Алданском районе тушат возгорание на 68 гектарах силами 22 парашютистов-десантников. Небольшие пожары зарегистрированы в Ленском районе - один гектар, в Сунтарском - 26 гектаров, в Олекминском - 8 гектаров. Также ведутся работы в Томпонском районе, где огнем охвачено 114 гектаров.

Часть пожаров удалось локализовать. В Мирнинском районе на удаленной и труднодоступной территории остановлено распространение огня на 316 гектарах, там трудились 14 десантников, 21 лесной пожарный и 4 единицы техники. В Ленском районе локализованы два пожара на 4,2 гектара, в Нерюнгринском - один на 2,5 гектара, в Мегино-Кангаласском - 0,4 гектара. В Жиганском районе локализованы два пожара общей площадью 558 гектаров. На удаленных территориях продолжают работать группы в Алданском районе, где действует пожар на 221 гектаре, и в Среднеколымском, где зафиксирован самый крупный очаг - 2200 гектаров.

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