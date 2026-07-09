Оружие и подкуп: про произошло в Якутии 8 июля

У жителя Якутии нашли незаконное оружие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В республике зарегистрированы три преступления, расследование уголовных дел и проведение процессуальных проверок по ним находятся на контроле прокуратуры. Так, в Якутске возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе. В Верхневилюйском районе выявлен факт незаконного хранения оружия. В Чурапчинском районе поймали водителя, который сел за руль в состоянии опьянения повторно. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Из других происшествий, которые прокуратура держит на контроле - ДТП в Мегино-Кангаласском районе на 1148-м километре федеральной автодороги «Лена». 42-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Тойота Камри», не справилась с управлением и съехала в кювет. Она получила травмы и была госпитализирована.

Всего за день задержали 10 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

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