Чемпионат по якутским прыжкам памяти Василия Николаева пройдет 11 июля. Фото: пресс-служба УФКиМС РС(Я)

11 июля в Якутске на стадионе Туймаада пройдет Чемпионат Республики Саха по якутским прыжкам. Соревнования посвятят памяти Василия Николаева - мастера спорта РСФСР и ЯАССР, многократного чемпиона республики, зоны Сибири и Дальнего Востока. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Василий Николаев был абсолютным чемпионом Спартакиады Игры Манчаары, Сельских спортивных игр Якутии, рекордсменом по прыжкам кылыы и по сумме троеборья. Призовой фонд предстоящего турнира составит 400 тысяч рублей.

Награды для победителей и призеров учредили Федерация по якутским национальным прыжкам республики, семья, друзья и одноклассники спортсмена, а также Вилюйский улус. Отмечать будут лучших в отдельных видах и по сумме троеборья. Кроме того, участники, занявшие четвертые и пятые места в общем зачете, получат утешительные призы по сумме троеборья.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru