Пилот летал с просроченными документами в Якутии. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Якутская транспортная прокуратура проверила, как соблюдается законодательство о безопасности полетов авиации общего назначения на территории республики. В ходе проверки нашли нарушения. Установлено, что при эксплуатации вертолета командир воздушного судна выполнял полеты с истекшим сроком действия удостоверения члена экипажа. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Кроме того, пилот не прошел обязательную проверку навыков, а у самого эксплуатанта истек срок действия свидетельства авиации общего назначения. По итогам проверки транспортная прокуратура внесла представление гендиректору ООО «Ситикоптер».

Также в отношении организации вынесено постановление об административном правонарушении по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушных судов. Не дожидаясь дальнейших санкций, работодатель на время отстранил пилота от работы, пока не решится вопрос с документами.

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