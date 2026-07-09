Аэропорт Якутск вошел в список пунктов пропуска по единой электронной визе Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Правительство России упростило въезд иностранных граждан в республику. Согласно документу, подписанному председателем правительства Михаилом Мишустиным 23 июня 2026 года, международный аэропорт Якутск включен в перечень пунктов пропуска через государственную границу для въезда по единой электронной визе. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Теперь иностранцы, оформившие такую визу, смогут совершать прямые международные перелеты в столицу республики. Раньше для этого нужно было получать визу в дипломатических представительствах России.

В министерстве по внешним связям и делам народов Якутии считают, что решение откроет дополнительные возможности для развития международного сотрудничества. Ожидается увеличение туристического потока, расширение деловых и гуманитарных контактов, общее повышение транспортной доступности региона для зарубежных партнеров.

Единая электронная виза оформляется в цифровом виде и позволяет гражданам целого ряда государств приезжать в Россию с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями в упрощенном порядке.

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